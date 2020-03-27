Сергей Сацук находится под арестом на «Володарке»

Главный редактор онлайн-издания «Ежедневник» Сергей Сацук находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

Фото со страницы maxim-nm.livejournal.com

Как сообщил БелаПАН его брат Александр, «к нему применили арест и на «Володарку» его завезли вчера вечером».

«До сих пор не смогли передать ему передачу. Полдня вчера его дочь отстояла в очереди в ИВС на Окрестина. Пока очередь до нее дошла, то уже не приняли, поскольку его увезли в департамент финансовых расследований, а потом прием передач закончился. Третий день уже человек без элементарных даже принадлежностей каких-то гигиенических находится», — заявил он.

По словам брата, сегодня родственники уже поехали в СИЗО на Володарского, чтобы попытаться передать передачу.

Александр Сацук не знает, будут ли сегодня проводиться какие-либо следственные действия в отношении брата. «Нам ничего не сообщают, — отметил он. — Вчера адвокат при мне звонила человеку, который руководит следственной группой, он сказал, что никаких вчера следственных действий с ним не планируется осуществлять. Тем не менее, они его забрали из ИВС и повезли в ДФР, то есть осуществлялись какие-то действия».

Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

После допроса в ДФР журналиста поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

26 марта финансовая милиция провела в офисе «Ежедневника» обыск, изъяты документы.

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью.