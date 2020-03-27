В России уже более тысячи заболевших COVID-19
Одну жизнь за минувшие сутки унесла болезнь COVID-19 в России. Всего официально подтверждена гибель трех человек.
По информации Роспотребнадзора, заболевшими считаются 1036 человек (за сутки число заразившихся выросло на 196).
С недугом справились 45 (7).
Ранее Naviny.by писали, что у народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден диагноз COVID-19. Сегодня сообщалось, что с подозрением на коронавирус госпитализирован народный артист России певец и композитор Игорь Николаев.
По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом.
По данным университета Джонса Хопкинса на утро 27 марта, число заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире увеличилось до 532 237 человек (умерло — 24 089 пациентов; вылечились — 124326).
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