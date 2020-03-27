В России уже более тысячи заболевших COVID-19

/ Мир
Просмотров: 602

Одну жизнь за минувшие сутки унесла болезнь COVID-19 в России. Всего официально подтверждена гибель трех человек.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации Роспотребнадзора, заболевшими считаются 1036 человек (за сутки число заразившихся выросло на 196).

С недугом справились 45 (7).

Ранее Naviny.by писали, что у народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден диагноз COVID-19. Сегодня сообщалось, что с подозрением на коронавирус госпитализирован народный артист России певец и композитор Игорь Николаев.

По официальным данным на утро 25 марта, в Беларуси отмечено 86 случаев заражения коронавирусом.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 27 марта, число заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире увеличилось до 532 237 человек (умерло — 24 089 пациентов; вылечились — 124326).

 

Главное о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Не полагаясь на авось. Путин объявил ряд мер против пандемии коронавируса

Не полагаясь на авось. Путин объявил ряд мер против пандемии коронавируса

Когда введут карантин и можно ли ходить в столовую? Вопросы студентов о COVID-19

Когда введут карантин и можно ли ходить в столовую? Вопросы студентов о COVID-19