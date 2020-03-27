ДФР проводит допросы по делу Сацука

Сотрудников «Ежедневника» допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении главного редактора онлайн-издания Сергея Сацука.

Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, были допрошены Александр Сацук, Вадим Сехович, Андрей Александрович и главный бухгалтер издания.

Журналист Андрей Александрович сообщил БелаПАН, что в настоящий момент сотрудники «Ежедневника» работают из дома.

«Пока что редакция работает по планам, которые еще Сергеем были сделаны. В ближайшие дни планируется собрание учредителей, чтобы решить, как дальше будет работать редакция», — сказал он.

Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

После допроса в ДФР журналиста поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Накануне в редакции прошел обыск. Сотрудники ДФР изъяли документацию.

В настоящее время журналист находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью. Накануне «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.