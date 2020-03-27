Ребенку могло бы уже быть 14 лет: сельчанку обвиняют в убийстве новорожденного

Завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного ребенка, совершенного почти 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что третьего ноября 2005-го в Ивацевичский РОВД поступило сообщение об обнаружении на мусорной свалке вблизи деревни Михновичи тела новорожденного ребенка, завернутого в пакет. В тот же день возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым. При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и неустановленной женщины, которая могла являться его биологической матерью. Однако на тот момент установить ее личность не удалось», — сообщили в СК.

В ноябре 2019-го для сравнительного исследования экспертам центрального аппарата ГКСЭ были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что «новорожденный ребенок являлся ее биологическим сыном».

По данным следствия, осенью 2005-го обвиняемая дома родила жизнеспособного ребенка. «После этого она перекрыла новорожденному сыну дыхательные пути», что привело к его смерти.

Желая скрыть преступление, отметили следователи, женщина «завернула тело младенца в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер у дома».

Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (Убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) УК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.