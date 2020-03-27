Мингорсуд смягчил приговоры анархистам Емельянову и Комару

Судебная коллегия Минского городского суда 27 марта рассмотрела апелляционные жалобы активистов анархистского движения Никиты Емельянова и Ивана Комара.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , судебное заседание проходило без присутствия осужденных. По итогам рассмотрения жалобы Емельянову срок был изменен с семи до четырех лет в колонии усиленного режима, Комару — с семи до трех с половиной лет в колонии усиленного режима.

12 февраля суд Советского района Минска приговорил Емельянова и Комара к семи годам лишения свободы в условиях усиленного режима за акции у Мингорсуда и СИЗО № 1.

Анархистов обвинили в том, что 25 сентября 2019 года они бросили в здание Мингорсуда две лампочки с краской и ночью 13 октября — емкость с зажигательной смесью в дверь СИЗО № 1 по улице Володарского (возгорания не произошло). Повторный инцидент у СИЗО произошел ночью 20 октября — жидкость загорелась, в результате чего незначительно было повреждено покрытие двери. Представитель СИЗО оценила ущерб в 1 рубль 48 копеек, ущерб зданию суда оценили в 143 рубля 22 копейки.

Емельянов признал вину частично. Он не отрицал своего участия во всех трех акциях и заявил, что целью его действий было привлечь внимание к политзаключенным в Беларуси и выразить несогласие с действующей системой и репрессиями за свободу мнений.

Комар своей вины не признал. В суде он заявил, что первоначальные признательные показания давал под давлением сотрудников правоохранительных органов.

14 февраля белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными и потребовали пересмотра приговора.