Биржа: на выходных будет несколько ослабленный доллар

Американская валюта завершила последние на этой неделе торги на БВФБ падением.

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Так, доллар потерял сегодня 0,0146 пункта (-0,56%) и завершил сессию на отметке 2,5754 белорусского рубля.

Российский рубль 27 марта добавил 0,0164 пункта (+0,5%) — 3,3121 белорусского рубля за 100 российских.

В свою очередь евро вырос на 0,0084 пункта (+0,3%) — 2,8371 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent утром в пятницу держалась в районе отметки 27 долларов за баррель, однако затем цены начали снижаться.

Нацбанк Беларуси на прошлой неделе констатировал, что спрос на инвалюту на внутреннем валютном рынке значительно вырос. «Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщал главный банк страны.

При этом Нацбанк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.