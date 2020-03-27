Лукашенко не хочет, чтобы Минск превращался в Нью-Йорк

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По словам Александра Лукашенко, что сегодня есть много организаций-застройщиков, которые хотели бы возводить в Минске жилье.

Фото pixabay.com

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Однако глава государства отметил, что «нам и не нужно столько строить жилья в Минске».

Он не хочет повторить «печальный опыт Москвы» и боится, что Минск может превратиться в Москву, Нью-Йорк или Лондон, «в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов».

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, высказал мнение, что в Беларуси не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей: «Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры».
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Тэги: строительство жилья Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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