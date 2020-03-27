Новые случаи заболевания COVID-19 подтверждены в Беларуси

На сегодня в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19.

Скриншот с трансляции брифинга Минздрава

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на брифинге 27 марта, 32 пациента выписаны или готовятся к выписке, тест на COVID-19 у них дал отрицательный результат.

Под медицинским наблюдением в карантине, по данным Минздрава, находятся 62 человека.

Всего на сегодняшний день в Беларуси проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19.

По состоянию на 25 марта, по официальным данным, в Беларуси было отмечено 86 случаев заражения коронавирусом.

27 марта Александр Лукашенко заявил, что работа по противодействию и профилактике коронавируса в стране идет: «Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли».

Ранее он неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса. «Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 27 марта, число заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире увеличилось до 532 237 человек (умерло — 24 089 пациентов; вылечились — 124326).

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