Лукашенко: мы не отменяем празднества к 75-летию Победы

Александр Лукашенко заверил, что подготовка к празднествам в Беларуси, посвященным 75-летию Победы, идет по плану.

Фото из архива пресс-службы президента

По его словам, никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Он также сообщил, что собирается на парад в Москву, если его не отменят: «Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет».

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, заметил, что «у меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там».

«Я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия», — подчеркнул Лукашенко.