Лукашенко: господь должен нас хранить от коронавируса

Касаясь темы юбилея Победы, Александр Лукашенко заметил, что в годы Великой Отечественной войны Беларусь сильно пострадала.

«Беларусь — это живой памятник той страшной войны, — приводит слова президента его пресс-служба. — Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала. Так было».

Лукашенко заявил, что наша страна «была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны».

«Поэтому господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли», — подчеркнул он.