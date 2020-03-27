Лукашенко: господь должен нас хранить от коронавируса

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Касаясь темы юбилея Победы, Александр Лукашенко заметил, что в годы Великой Отечественной войны Беларусь сильно пострадала.

«Беларусь — это живой памятник той страшной войны, — приводит слова президента его пресс-служба. — Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала. Так было».

Лукашенко заявил, что наша страна «была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и много людей калеками вернулись с войны».

«Поэтому господь нас должен хранить от коронавируса, мы уже много населения потеряли», — подчеркнул он.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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