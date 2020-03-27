Лукашенко рассказал, почему не закрыл предприятия и не посадил всех на карантин

По его словам, психоз, вызванный коронавирусом, остановил мировую экономику.

Лукашенко убежден, что решение США ввести режим ЧП было недальновидным: «Трамп, как человек когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия? Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин».

Он рассказал, что им «было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно».

Лукашенко отметил, что в Беларуси в целом каждую весну наблюдается подъем вирусных заболеваний, и в нынешнем году к этому еще добавилась ситуация с распространением в мире нового коронавируса.

С учетом того, что в Беларуси фиксируются завозные случаи, были приняты необходимые меры по профилактике и выявлению как самих заразившихся, так и тех, кто с ними контактировал.

«На границе и в аэропортах мы всех прибывающих взяли на контроль. Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

На 27 марта в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на брифинге 27 марта, 32 пациента выписаны или готовятся к выписке, тест на COVID-19 у них дал отрицательный результат.

Под медицинским наблюдением в карантине, по данным Минздрава, находятся 62 человека.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 27 марта, число заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире увеличилось до 532 237 человек (умерло — 24 089 пациентов; вылечились — 124326).

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