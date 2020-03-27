В Грузии оштрафовали активистов, которые раздавали наборы против коронавируса

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Активисты «Инициативы молодых лидеров» бесплатно раздавали маски, перчатки, мыло, антибактериальные салфетки в Тбилиси и других городах Грузии, но их оштрафовали на примерно 4300 долларов за нарушение ограничений режима ЧП.

Экс-президент Михаил Саакашвили посоветовал правительству не штрафовать активистов, а самим инициировать раздачу средств защиты населению, передает телеграм-канал Tbilisi_life.


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Местные фабрики начали производство медицинских масок. Но, например, в Зугдиди трудоустроено 10 человек, трое из которых — люди с инвалидностью. Первая партия продалась сразу, а следующая будет неизвестно когда, потому как нет материала для производства.

Поэтому и была запущена «Инициатива молодых лидеров». Акция проходила при поддержке иммигрантов из Грузии, проживающих в США, и Михаила Саакашвили.

По состоянию на 27 марта в Грузии 81 человек инфицированы коронавирусом, на карантине находятся 4505.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Грузия штраф режим ЧП коронавирус COVID-19 Персона: Михаил Саакашвили Город: Тбилиси

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