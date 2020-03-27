Лукашенко пообещал рассказать «много чего интересного», когда закончится «этот психоз»

«Когда закончится этот коронавирус, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много», — заявил Александр Лукашенко 27 марта во время общения с работниками ОАО «Белгипс».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства предложил подумать над двумя вопросами. Коронавирус — это рукотворная инфекция или «случайно из воздуха появилась, кому она была нужна?» Второй — в мире, начиная от его коллег, политиков, и другие «попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь и психоз?»

«Кто-то объявил, что это война, — надо “желтые жилеты” вернуть с улиц, куда-то свернуть. У кого-то выборы, еще чего-то, и каждый начинает вертеть, крутить. С огнем шутят. На эту тему мы поговорим потом», — сказал Лукашенко, фрагмент выступления которого был показан в эфире телеканала СТВ.

«Появилось много людей (в Беларуси не так много, глава Администрации и госсекретарь занимаются этим), которые пытаются хайпануть на этой теме в интернете. Мы начали отлавливать таких и спрашивать. Психоза и так хватает, а надо подогреть это, показать. Так называемая оппозиция пытается это использовать против власти. Ну, я помалкиваю, время нас рассудит», — заявил официальный лидер.