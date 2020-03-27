Лукашенко о неделе выходных в России: а труба-то работает, нефть и газ качается, валюта идет

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Если мы хотим быть суверенными и независимыми, рассчитывать надо только на себя. Об этом заявил Александр Лукашенко 27 марта во время общения с работниками ОАО «Белгипс», говоря о решении стран-соседей закрыть свои границы.

Фото пресс-службы президента Беларуси

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«Все вдруг закрылись, и нам выживать надо, будто ты один в мире. <…> Закрылись, а все друзьями рядились. Я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «никто ниоткуда ничего нам не даст».

Лукашенко обратил внимание, что Владимир Путин объявил в России неделю выходных.

«Но у них примерно 550 млрд золотовалютных резервов в Центробанке и примерно 120 млрд — Фонд национального благосостояния. И потом, кто на выходных? Труба-то работает, нефть и газ качается, пусть в два раза дешевле, но качается, а обратно идет валюта. У нас этого нет», — заметил Лукашенко, фрагмент выступления которого показал телеканал СТВ.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Россия коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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