У премьера Британии Бориса Джонсона обнаружен коронавирус
В последние сутки у политика проявились легкие симптомы в виде кашля и повышенной температуры, и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, но продолжит руководить правительством посредством видеосвязи.
«Я работаю из дома и нахожусь в самоизоляции, это единственно правильное решение в сложившейся ситуации, —
В последний раз Борис Джонсон появился на публике в четверг вечером, когда он аплодировал медикам у дверей своей резиденции в ходе общенациональной акции благодарности работникам здравоохранения.
Как заявили в канцелярии премьер-министра, анализ на коронавирус Джонсон сдал по личному совету главного санитарного врача Англии Криса Уитти.
Между тем в Великобритании зарегистрировано уже более 11 600 случаев заражения коронавирусом, при этом 578 человек скончалось.