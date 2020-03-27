У премьера Британии Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

В последние сутки у политика проявились легкие симптомы в виде кашля и повышенной температуры, и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, но продолжит руководить правительством посредством видеосвязи.

«Я работаю из дома и нахожусь в самоизоляции, это единственно правильное решение в сложившейся ситуации, — написал он. — Однако не сомневайтесь, что благодаря чудесам современной технологии я буду оставаться на связи со своей командой и продолжу возглавлять национальную борьбу с коронавирусом. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие в этой борьбе, и конечно же наших замечательных работников здравоохранения. Так что большое спасибо всем, кто, как и я, работает из дома, чтобы не дать инфекции распространяться. Так мы победим».

В последний раз Борис Джонсон появился на публике в четверг вечером, когда он аплодировал медикам у дверей своей резиденции в ходе общенациональной акции благодарности работникам здравоохранения.

Как заявили в канцелярии премьер-министра, анализ на коронавирус Джонсон сдал по личному совету главного санитарного врача Англии Криса Уитти.

Между тем в Великобритании зарегистрировано уже более 11 600 случаев заражения коронавирусом, при этом 578 человек скончалось.