Более 200 тысяч евро поступило на благотворительные счета для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Бларуси Елена Богдан на брифинге 27 марта.

Счета в белорусских рублях и евро Республиканский центр организации медицинского реагирования открыл в «Беларусбанке» 23 марта. «На 9 утра 27 марта на рублевом счете было 551 949 рублей, на валютном счете — 16 122 евро», — сказала Богдан.

По ее словам, в борьбе с распространением коронавируса Минздрав рассчитывал в первую очередь на собственные средства.

«Это дополнительные дозакупки лекарственных средств, средств защиты. На сегодня мы уже можем говорить о шестимесячном запасе. Мы понимаем, что страны вокруг закрываются, и нам нужно создать собственную подушку безопасности. Естественно, мы рады любой помощи, потому что эти ресурсы мы планировали на другое», — отметила Богдан.

Замминистра заверила, что все деньги, которые приходят на благотворительные счета, будут использованы прозрачно. «До общественности будет доведено все до последней копейки из того, что будет потрачено с этих счетов», — сказала она.

Для распределения «в открытом режиме» средств со счетов в Минздраве уже создана рабочая группа, добавила Богдан. «Прежде всего, деньги пойдут на обеспечение медицинских работников защитной одеждой, на создание необходимого запаса тест-систем, лекарственных средств, если это понадобится», — завершила заместитель министра.