Лоукостер «Победа» приостановил все полеты на два месяца

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На сайте авиакомпании нельзя купить билеты на внутрироссийские полеты с 1 апреля по 1 июня. Полеты за границу приостановлены с 27 марта.


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«Такая мера поможет сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовке к возобновлению полетов. При этом перевозчик вернет пассажирам деньги за билеты только на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В ночь на 27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть до 1 июня санатории, дома отдыха, горнолыжные трассы и «объекты массового отдыха» на курортах.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: авиакомпания Победа лоукостер Россия коронавирус COVID-19 Город: Москва

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