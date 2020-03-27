Лоукостер «Победа» приостановил все полеты на два месяца

На сайте авиакомпании нельзя купить билеты на внутрироссийские полеты с 1 апреля по 1 июня. Полеты за границу приостановлены с 27 марта.

«Такая мера поможет сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовке к возобновлению полетов. При этом перевозчик вернет пассажирам деньги за билеты только на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В ночь на 27 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть до 1 июня санатории, дома отдыха, горнолыжные трассы и «объекты массового отдыха» на курортах.