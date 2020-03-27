Николай Лукашенко продолжает ходить в школу

Во время посещения предприятия «Белгипс» Александр Лукашенко рассказал, что сам не прячется от людей и своего младшего сына не изолирует.

Фото: president.gov.by

«У меня свой такой в школу ходит. У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую», — цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко считает нецелесообразным вводить в школах карантин, но разрешил не водить детей на занятия тем родителям, которые боятся.

«Родители не пускают. Это их дело, их ребенок, мы здесь не запрещаем», — сказал он.

Отметим, что 27 марта — заключительный учебный день третьей четверти в учреждениях среднего образования. 30 марта начинаются весенние каникулы. За парты школьники вернутся 6 апреля.