Николай Лукашенко продолжает ходить в школу

/ Общество
Просмотров: 98

Во время посещения предприятия «Белгипс» Александр Лукашенко рассказал, что сам не прячется от людей и своего младшего сына не изолирует.

Фото: president.gov.by

Лукашенко пообещал рассказать «много чего интересного», когда закончится «этот психоз»

«У меня свой такой в школу ходит. У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую», — цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко считает нецелесообразным вводить в школах карантин, но разрешил не водить детей на занятия тем родителям, которые боятся.

«Родители не пускают. Это их дело, их ребенок, мы здесь не запрещаем», — сказал он.

Отметим, что 27 марта — заключительный учебный день третьей четверти в учреждениях среднего образования. 30 марта начинаются весенние каникулы. За парты школьники вернутся 6 апреля.

 

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 карантин Персона: Николай Лукашенко Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Не полагаясь на авось. Путин объявил ряд мер против пандемии коронавируса

Не полагаясь на авось. Путин объявил ряд мер против пандемии коронавируса

Когда введут карантин и можно ли ходить в столовую? Вопросы студентов о COVID-19

Когда введут карантин и можно ли ходить в столовую? Вопросы студентов о COVID-19