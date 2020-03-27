Видеофакт. В Нью-Йорке горела станция метро, есть жертвы

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В инциденте погиб один человек, еще 17 — пострадали.

По данным полицейских, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает NBC.

Причину произошедшего пока не установили.

 
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Тэги: пожар метро США Город: Нью-Йорк

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