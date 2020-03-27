Видеофакт. В Нью-Йорке горела станция метро, есть жертвы 27.03.2020 / 17:59 / Мир Просмотров: 52 A- A+ В инциденте погиб один человек, еще 17 — пострадали. По данным полицейских, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает NBC. Причину произошедшего пока не установили. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: пожар метро США Город: Нью-Йорк Другие материалы на эту тему: Ежегодное послание Трампа в Конгрессе закончилось скандалом «Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус «Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек