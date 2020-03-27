В доме и у соседей главреда EJ.by Сергея Сацука прошли обыски

Во второй половине дня 27 марта Департамент финансовых расследований провел обыски в частном доме Сергея Сацука, а также у соседей журналиста.

Сергей Сацук. Фото: mediakritika.by

«Днем я ездила передавать отцу передачу в СИЗО. Как только вернулась, приехали сотрудники ДФР и провели обыск. Обыск у нас в доме проходил около часа, изъяли разные документы и технику», — рассказала Белорусской ассоциации журналистов дочь Сергея Анна Сацук.

По словам Анны Сацук, во время обыска сотрудники ДФР изъяли ее рабочий ноутбук и планшет.

«Я очень просила их не изымать мою технику, так как остаюсь фактически без возможности работать. Из-за коронавируса, компания в которой я работаю, перевела нас на работу из дома. Накануне вечером я на всякий случай отнесла свой рабочий ноутбук и планшет нашим соседям, но у них также прошел обыск, и технику изъяли», — говорит Анна.

Днем ранее изъятие документов прошло в офисе «Ежедневника», а сам Сергей Сацук был заключен под стражу. Его брат Александр Сацук предполагает, что задержание может быть связано с августовским сюжетом на телеканале «Беларусь 1» о заказных статьях в «Ежедневнике».