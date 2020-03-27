Аферисты предлагают пожилым минчанам вакцину от коронавируса

/ Общество
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Мошенники назвали себя работниками социальной службы и предложили сделать вакцину от коронавируса за 250 рублей.


Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

«Хорошо, что мои подопечные, услышав такое "предложение", сразу звонят мне. Я, в свою очередь, поясняю, что не на "прививку" нужно соглашаться, а в милицию звонить», — сказала социальный работник одного из центров социального обслуживания агентству «Минск-Новости».

В комитете по здравоохранению Мингорисполкома напомнили, что все вопросы по коронавирусной инфекции минчане могут задать, позвонив по телефону горячей линии: 8017-334-34-68.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 мошенники вакцина Город: Минск

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