Минздрав обязал к карантину возвращающихся туристов
Власти подготовили список стран, после возвращения из которых нужно отправиться на карантин. В него вошло почти 170 государств, включая страны Балтии, Польшу, Украину, Россию, Грузию.
Полный перечень
С 27 марта, по постановлению Совета министров, все люди, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня приезда должны находиться в самоизоляции в домашних условиях.
Правительство провело внеочередное заседание в связи с кризисом.