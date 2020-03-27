Минздрав обязал к карантину возвращающихся туристов

Власти подготовили список стран, после возвращения из которых нужно отправиться на карантин. В него вошло почти 170 государств, включая страны Балтии, Польшу, Украину, Россию, Грузию.

Полный перечень доступен на сайте Минздрава.

С 27 марта, по постановлению Совета министров, все люди, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня приезда должны находиться в самоизоляции в домашних условиях.

Правительство провело внеочередное заседание в связи с кризисом.