Минздрав обязал к карантину возвращающихся туристов

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Власти подготовили список стран, после возвращения из которых нужно отправиться на карантин. В него вошло почти 170 государств, включая страны Балтии, Польшу, Украину, Россию, Грузию.

Полный перечень доступен на сайте Минздрава.

С 27 марта, по постановлению Совета министров, все люди, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня приезда должны находиться в самоизоляции в домашних условиях.

Правительство провело внеочередное заседание в связи с кризисом.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав карантин коронавирус COVID-19

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