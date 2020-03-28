Благодаря карантину на побережье Лимы вернулись птицы и морские животные

В столице Перу за многие десятилетия зафиксировали улучшение качества воздуха и возвращение диких животных на побережье.

Об этом сообщило министерство окружающей среды страны.

«Мы заметили, как тысячи чаек, олуш оккупировали наши пляжи, появились дельфины и морские львы, которых раньше мы не наблюдали… Это хорошая новость», — говорится в заявлении ведомства.

Лима располагается на берегу Тихого океана, население города составляет более десяти миллионов человек. Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Перу было введено 16 марта и продлено до 12 апреля.