Благодаря карантину на побережье Лимы вернулись птицы и морские животные

/ Общество
Просмотров: 107

В столице Перу за многие десятилетия зафиксировали улучшение качества воздуха и возвращение диких животных на побережье.


США выделяют Беларуси более миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщило министерство окружающей среды страны.

«Мы заметили, как тысячи чаек, олуш оккупировали наши пляжи, появились дельфины и морские львы, которых раньше мы не наблюдали… Это хорошая новость», — говорится в заявлении ведомства.

Лима располагается на берегу Тихого океана, население города составляет более десяти миллионов человек. Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Перу было введено 16 марта и продлено до 12 апреля.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 карантин Город: Лима

Другие материалы на эту тему:

Исследование. Из-за коронавируса белорусы поменяли свои привычки

Исследование. Из-за коронавируса белорусы поменяли свои привычки

Антивирус для автомобилистов: как защитить себя и пассажиров

Антивирус для автомобилистов: как защитить себя и пассажиров

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем

Украинский журналист сравнил введение ЧС с концлагерем