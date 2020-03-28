Россия призывает Беларусь ускорить отмену роуминга в Союзном государстве

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов 27 марта провел совещание с представителями белорусских Министерства связи и информатизации и Министерства антимонопольного регулирования и торговли, а также операторами связи двух стран. На мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции, стороны обсудили отмену роуминга.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется несколько лет. Была согласована и подписана «Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства», а также план мероприятий совместных действий по выявлению и пресечению «фрода» (мошенничества) на сетях электросвязи России и Беларуси.

Дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года. В соответствии с планом плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

«В рамках совещания замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов выразил обеспокоенность относительно текущих темпов и наметившегося отклонения от утвержденных сроков реализации положений дорожной карты», — отметили в российском министерстве.

«Необходимо придать импульс этой работе для соблюдения запланированных сроков», — сказал замминистра и призвал белорусских коллег ускорить работу по отмене роуминга на территории Союзного государства.