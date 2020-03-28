Фотофакт. Водитель «Мазды» въехала в пять авто на минской парковке
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Пьяная автомобилистка повредила группу припаркованных машин во дворе дома № 48/1 на ул. Калиновского утром 28 марта.
По информации городской ГАИ, водитель не разъехалась с пятью припаркованными машинами, проезжая по дворовой территории.
Причину неуверенного вождения прояснило освидетельствование, показавшее у нее 1,78 промилле алкоголя.
Ей грозит штраф от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортом на три года.