Фотофакт. Водитель «Мазды» въехала в пять авто на минской парковке

Пьяная автомобилистка повредила группу припаркованных машин во дворе дома № 48/1 на ул. Калиновского утром 28 марта.

Фото: ГАИ

По информации городской ГАИ, водитель не разъехалась с пятью припаркованными машинами, проезжая по дворовой территории.

Причину неуверенного вождения прояснило освидетельствование, показавшее у нее 1,78 промилле алкоголя.

Ей грозит штраф от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортом на три года.