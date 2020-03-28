Лукашенко сравнил карантин с жизнью на коленях

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Президент Александр Лукашенко во время состоявшегося хоккейного матча 28 марта рассказал, как повлияла на его рабочий график ситуация с коронавирусом.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — отреагировал он, подразумевая отсутствие в Беларуси строгих ограничительных мер, какие ввели многие страны мира, включая соседей.

Лукашенко добавил, что «никакие вирусы» на его график не влияют. Он также назвал хоккейную площадку антивирусным лекарством из-за низкой температуры.

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Главное о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
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Тэги: хоккей коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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