Рекордные 832 человека скончались за сутки от коронавируса в Испании

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Таким образом, общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек.

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании, между тем, составило 72 248. Эта страна занимает второе место в мире по смертности при пандемии после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей.

По состоянию на утро 28 марта, число зараженных COVID-19 в мире почти достигло 600 тыс. Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Испания коронавирус COVID-19

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