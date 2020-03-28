Рекордные 832 человека скончались за сутки от коронавируса в Испании

Таким образом, общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек.

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании, между тем, составило 72 248. Эта страна занимает второе место в мире по смертности при пандемии после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей.

По состоянию на утро 28 марта, число зараженных COVID-19 в мире почти достигло 600 тыс. Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о коронавирусе: