Премия «Банк года Беларуси»: началось онлайн-голосование
Началось онлайн-голосование за номинантов премии «Банк года». Оно продолжится до 15 апреля на официальном
В голосовании представлено 24 банка, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Беларуси. Для того, чтобы отдать свой голос, интернет-пользователю необходимо пройти бесплатную SMS-верификацию. К голосованию принимаются только телефонные номера с кодами: +37525, +37529, +37533, +37544, зарегистрированные на территории Республики Беларусь.
Итоги онлайн-голосования принимаются к общему зачёту при определении победителя в номинации Grand Prix, общее же число конкурсных номинаций – 15:
- Банк года Беларуси – 2019: Grand Prix;
- Лучший банк среди крупных;
- Лучший банк среди средних;
- Лучший банк среди малых;
- Выбор интернет-пользователей;
- Топ-менеджер;
- Сделка года;
- Инвестиционный банк;
- Инновационный банк: технологии;
- Инновационный банк: продукты;
- Лидер кредитования;
- Вклад в науку;
- Корпоративно-социальная ответственность;
- Банк с иностранным капиталом;
- Банк с национальным капиталом.
Результаты премии будут объявлены 22 апреля 2020 года во время торжественной церемонии награждения победителей. С методологией определения победителей, а также составом экспертной комиссии можно ознакомиться на
Одно из нововведений этого года – выбор официального лица премии. В конкурсе принимают участие представительницы 19 банков и организаций – членов Ассоциации белорусских банков. Победительница будет определена наибольшим количеством голосов.
Учредителем премии является финансовый портал Myfin.by, организатором – агентство
Стратегический партнёр:
Официальные партнёры:
Партнёр: digital-агентство