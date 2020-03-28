Премия «Банк года Беларуси»: началось онлайн-голосование

Началось онлайн-голосование за номинантов премии «Банк года». Оно продолжится до 15 апреля на официальном сайте премии .

В голосовании представлено 24 банка, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Беларуси. Для того, чтобы отдать свой голос, интернет-пользователю необходимо пройти бесплатную SMS-верификацию. К голосованию принимаются только телефонные номера с кодами: +37525, +37529, +37533, +37544, зарегистрированные на территории Республики Беларусь.

Итоги онлайн-голосования принимаются к общему зачёту при определении победителя в номинации Grand Prix, общее же число конкурсных номинаций – 15:

Банк года Беларуси – 2019: Grand Prix;

Лучший банк среди крупных;

Лучший банк среди средних;

Лучший банк среди малых;

Выбор интернет-пользователей;

Топ-менеджер;

Сделка года;

Инвестиционный банк;

Инновационный банк: технологии;

Инновационный банк: продукты;

Лидер кредитования;

Вклад в науку;

Корпоративно-социальная ответственность;

Банк с иностранным капиталом;

Банк с национальным капиталом.

Результаты премии будут объявлены 22 апреля 2020 года во время торжественной церемонии награждения победителей. С методологией определения победителей, а также составом экспертной комиссии можно ознакомиться на сайте .

Одно из нововведений этого года – выбор официального лица премии. В конкурсе принимают участие представительницы 19 банков и организаций – членов Ассоциации белорусских банков. Победительница будет определена наибольшим количеством голосов.

Учредителем премии является финансовый портал Myfin.by, организатором – агентство GUARDO . Премия традиционно проходит при официальной поддержке Ассоциации белорусских банков .

Стратегический партнёр: Kaspersky .

Официальные партнёры: Дата-центр А1 , платёжная система БЕЛКАРТ , Audi Центр Минск , web-студия «Медиа Лайн» .