Сообщение о минировании трех ТЦ в Минске оказалось ложным

Информация о минировании трех торговых центров в Минске и Минском районе после проверки специалистами не подтвердилась, сообщила пресс-служба МВД.

28 марта в 13:30 в оперативно-дежурную службу столичной милиции было передано сообщение об опасности. В электронном письме указывались три столичных торговых центра — Galileo, «Замок» и Diamond City.

Правоохранителями была проверена территория на наличие взрывоопасных предметов. В целях безопасности эвакуировались посетители и персонал торговых объектов.

«Как и в предыдущих случаях, информация не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается», — отмечается в сообщении МВД.