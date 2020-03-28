В Минске мужчина, угрожая ножом, угнал микроавтобус

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Чрезвычайное происшествие случилось 28 марта в Минске на Долгиновском тракте.

Около полудня неизвестный мужчина, угрожая ножом, завладел микроавтобусом «Фольксваген» и уехал в сторону микрорайона Новинки.

Владелец угнанного автомобиля незамедлительно сообщил в милицию. В городе был введен специальный план «Перехват».

И уже через полчаса сотрудниками ОМОН подозреваемый гражданин был задержан на улицы Павлины Медёлки, сообщает пресс-служба МВД.

Угонщиком оказался 35-летний минчанин. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 2,14 промилле алкоголя в крови.

Следственным комитетом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Тэги: угон угонщик Город: Минск

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