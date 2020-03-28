Мотоциклист погиб в ДТП в Клецке

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста случилось 28 марта в Клецке.

Как сообщает пресс-служба МВД, примерно в половине шестого вечера водитель «Ниссана» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу мотоциклу.

При столкновении водитель мотоцикла погиб на месте, а его супруга госпитализирована с телесными повреждениями.

Это не первое трагическое ДТП с участием мотоциклиста на этой неделе. 25 марта в Солигорске насмерть разбился местный житель, не имевший права управления мотоциклом.