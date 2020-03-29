Атмосферный фронт несет порывистый ветер, дождь и мокрый снег
В воскресенье утром и днем свое влияние на погоду в Беларуси окажет атмосферный фронт, смещающийся со стран Балтии.
Ожидается переменная облачность. В северо-западных регионах выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северный умеренный до порывистого, местами по северу сильный порывистый (до 14 м/с).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +14..+16°C;
- Витебск +11..+13°C;
- Гомель +15..+17°C;
- Гродно +9..+11°C;
- Могилев +13..+15°C;
- Минск +11..+13°C.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.