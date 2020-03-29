Атмосферный фронт несет порывистый ветер, дождь и мокрый снег

/ Общество
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В воскресенье утром и днем свое влияние на погоду в Беларуси окажет атмосферный фронт, смещающийся со стран Балтии.

Ожидается переменная облачность. В северо-западных регионах выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северный умеренный до порывистого, местами по северу сильный порывистый (до 14 м/с).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +14..+16°C;
  • Витебск +11..+13°C;
  • Гомель +15..+17°C;
  • Гродно +9..+11°C;
  • Могилев +13..+15°C;
  • Минск +11..+13°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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