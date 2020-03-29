Соседи Беларуси перешли на летнее время

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Сегодня в три часа ночи соседи Беларуси — Латвия, Литва, Польша и Украина — перешли с зимнего на летнее время.

Стрелки часов латыши, литовцы, поляки и украинцы перевели на один час вперед.

Таким образом, разница во времени у Минска будет только с Варшавой (в Польше на час меньше), а с Вильнюсом, Киевом и Ригой — будет одинаковое время.

По мнению белорусских ученых, переход на летнее и зимнее время негативно сказывается на здоровье. Приводит к нарушению ритмических процессов в организме — десинхронозу. Это выражается в апатичности, повышенной сонливости, утомляемости, ухудшении восприятия информации, раздражительности и восприимчивости к инфекциям.
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Тэги: летнее время

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