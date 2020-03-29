Лукашенко утвердил даты проведения «Славянского базара — 2020»

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Распоряжением Александра Лукашенко утверждены сроки проведения в этом году Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Фото из архива пресс-службы президента

Планируется, что 29-й по счету фест пройдет с 16 по 20 июля.

В документе отмечено, что для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый въезд в Беларусь для участников и гостей из 73 государств. Пропуском будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».
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Тэги: Славянский базар-2020 Персона: Александр Лукашенко