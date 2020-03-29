Лукашенко утвердил даты проведения «Славянского базара — 2020»
Распоряжением Александра Лукашенко утверждены сроки проведения в этом году Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
Планируется, что 29-й по счету фест пройдет с 16 по 20 июля.
В документе отмечено, что для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый въезд в Беларусь для участников и гостей из 73 государств. Пропуском будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».