Макей сдал тест на коронавирус

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей сообщил, что по рекомендации медиков прошел тест на коронавирус, который вызывает болезнь COVID-19.

По его словам, передает ОНТ , «действительно были какие-то контакты с вирусоносителем».

Министр рассказал, что «врачами было принято решение соблюдать определенные ограничения», что «я и делал». Из-за этого пришлось пропустить несколько запланированных мероприятий.

Макей утверждает, что «тесты дали отрицательный результат», что позволило ему вернуться к «нормальному рабочему режиму».

Ранее на просьбу прокомментировать заявление правительства России о том, что Беларусь не соблюдает рекомендации ВОЗ по борьбе с коронавирусом, глава МИД сказал: «Нет смысла даже комментировать этот бред, потому что мы все свои действия координировали со Всемирной организацией здравоохранения. И здесь находится страновой представитель ВОЗ, который уже несколько раз, я видел по телевидению, подтвердил, что Беларусь работает четко, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, не нагнетая панику, не организуя барьеры на пути передвижения товаров, не создавая проблем для торгово-экономического взаимодействия, одновременно принимая при этом эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса. Упрекать Беларусь в том, что мы не соблюдаем соответствующие рекомендации, абсолютно бессмысленно».

На 27 марта в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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