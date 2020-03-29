Большие очереди на границе сохраняются
Большие очереди большегрузных автомобилей на белорусской границе с Литвой сохраняются. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
Так, по информации на 10 часов утра на литовском направлении выезд ожидает более 360:
- «Каменный Лог» — более 250;
- «Привалка» — более 70;
- «Бенякони» — более 40.
В пунктах пропуска на границе с Латвией и Польшей относительно спокойно:
- «Григоровщина» (латвийское направление) — более 20;
- «Козловичи» (польское направление) — более 10.