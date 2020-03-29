Большие очереди на границе сохраняются

Большие очереди большегрузных автомобилей на белорусской границе с Литвой сохраняются. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

Так, по информации на 10 часов утра на литовском направлении выезд ожидает более 360:

«Каменный Лог» — более 250;

«Привалка» — более 70;

«Бенякони» — более 40.

В пунктах пропуска на границе с Латвией и Польшей относительно спокойно: