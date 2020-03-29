Большие очереди на границе сохраняются

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Большие очереди большегрузных автомобилей на белорусской границе с Литвой сохраняются. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

Так, по информации на 10 часов утра на литовском направлении выезд ожидает более 360:

  • «Каменный Лог» — более 250;
  • «Привалка» — более 70;
  • «Бенякони» — более 40.

В пунктах пропуска на границе с Латвией и Польшей относительно спокойно:

  • «Григоровщина» (латвийское направление) — более 20;
  • «Козловичи» (польское направление) — более 10.
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Тэги: очереди фур на границе