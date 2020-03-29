Уже в десяти зарубежных странах показывают чемпионат Беларуси по футболу

На пальцах одной руки можно пересчитать страны, где продолжается футбольный чемпионат. В этом списке находится и Беларусь.

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Из-за этого к белорусскому национальному первенству приковано большое внимание.

Так, в частности, права на показ матчей высшей лиги купили уже несколько зарубежных телеканалов.

В частности футбол из Беларуси показывают в Боснии и Герцеговине, Израиле, Индии, России, Северной Македонии, Сербии, Украине, Хорватии и Черногории.

Напомним, на этой неделе проходит второй тур. За пятницу-субботу прошли уже шесть матчей:

Сегодня двумя встречами тур завершится: