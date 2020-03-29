Уже в десяти зарубежных странах показывают чемпионат Беларуси по футболу

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На пальцах одной руки можно пересчитать страны, где продолжается футбольный чемпионат. В этом списке находится и Беларусь.

Фото pixabay.com

Из-за этого к белорусскому национальному первенству приковано большое внимание.

Так, в частности, права на показ матчей высшей лиги купили уже несколько зарубежных телеканалов.

В частности футбол из Беларуси показывают в Боснии и Герцеговине, Израиле, Индии, России, Северной Македонии, Сербии, Украине, Хорватии и Черногории.

Напомним, на этой неделе проходит второй тур. За пятницу-субботу прошли уже шесть матчей:

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» — 1:0;
  • «Рух» — «Энергетик-БГУ» — 1:0;
  • «Слуцк» — «Динамо-Брест» — 0:1;
  • «Славия» — БАТЭ — 2:1;
  • «Минск» — «Динамо-Минск» — 3:2;
  • «Городея» — «Шахтер» — 0:2.

Сегодня двумя встречами тур завершится:

  • «Ислочь» — «Смолевичи» (16:00, стадион «Динамо»);
  • «Неман» — «Витебск» (18:00, ЦСК «Неман»).
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Тэги: футбол-Беларусь

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