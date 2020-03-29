Коронавирус: число жертв в мире превысило 30 тысяч человек

По состоянию на утро 29 марта от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 30848 человек. Такие данные, по информации портала meduza.io приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий в реальном времени статистику заболеваемости.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии (10023) и в Испании (5982). В Китае, откуда началось распространение болезни, умерли 3300 человек.

Всего в мире зафиксировано 664924 случая заболевания коронавирусной инфекцией, более 142 тысяч человек выздоровели.

Как сообщила на брифинге в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, в Беларуси на 27 марта (о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ведомство сообщает не каждый день, в связи с тем что «ничего экстраординарного в стране не происходит»), подтверждено 94 случая коронавируса COVID-19. Под медицинским наблюдением на карантине находятся 62 человека с положительным результатом тестов на коронавирус, 32 пациента считаются выздоровевшими.