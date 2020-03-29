Видеофакт. Музыканты группы Little Big записали «карантинную» песню
«Карантинную» версию песни Iʼm ok записала группа Little Big. По информации портала
Участники группы музицируют с помощью ложки, емкостей с водой и бутылки, а также колпачка от градусника.
Пользователи Сети видео оценили, однако слегка пожурили музыкантов за то, что они стояли слишком близко друг к другу, что небезопасно в условиях распространения коронавируса.
Группа Little Big должна была принять участие в «Евровидении» с песней Uno, однако конкурс отменили в связи с пандемией.