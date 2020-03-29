Видеофакт. Музыканты группы Little Big записали «карантинную» песню

/ Мир
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«Карантинную» версию песни Iʼm ok записала группа Little Big. По информации портала rosbalt.ru, ролик опубликован на странице лидера коллектива Ильи Прусикина в Instagram.

Участники группы музицируют с помощью ложки, емкостей с водой и бутылки, а также колпачка от градусника.

 

 

Пользователи Сети видео оценили, однако слегка пожурили музыкантов за то, что они стояли слишком близко друг к другу, что небезопасно в условиях распространения коронавируса.

Группа Little Big должна была принять участие в «Евровидении» с песней Uno, однако конкурс отменили в связи с пандемией.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: группа Little Big карантинная песня коронавирус вирус 2019-nCoV Персона: Илья Прусикин

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