«Все это напоминает цирк». Противники аккумуляторного завода оценили тактику ООО «АйПауэр»

В Бресте около полудня 29 марта в очередной раз собрались на площади Ленина противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят на этой площадке каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Фото: Роман Кисляк.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было около 160 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, люди рассредоточились по площади небольшими группами. Многие пришли на встречу в медицинских масках.

Собравшиеся обсуждали ситуацию с проведением государственной экологической экспертизы проектной документации аккумуляторного завода ООО «АйПауэр».

По сообщению пресс-службы группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр», 24 февраля проектная документация предприятия после корректировки была подана на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). 24 марта пресс-служба 1AK-GROUP сообщила, что Центр экологических экспертиз оценил расчеты, приведенные в проекте, как чрезмерные, выполненные с большим запасом. ООО «НПФ «Экология», которое является генеральным проектировщиком, отозвало пакет документов, выполнило доработку и подало их в Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.

Как заявил Константин Остапук, «все это напоминает цирк». «Сколько уже можно подавать документы на государственную экологическую экспертизу!» – заявил он.

Активист Дмитрий Андросюк отметил, что «удивляться нечему». «За эти два года «АйПауэр» полностью дискредитировал себя», – считает он.

По мнению активиста Олега Вялова, «скорее всего, «АйПауэр» сказали, что по этим документам не может быть положительного заключения…, и сейчас они в очередной раз что-то передали и пытаются «втюхать» этот проект на государственную экологическую экспертизу», – считает он.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На предприятии планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В июле проект аккумуляторного завода получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В Минприроды сообщили, что причиной стало предоставление недостоверных данных.