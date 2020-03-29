Глава РПЦ Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома, сообщает портал meduza.io .

Патриарх московский и всея Руси Кирилл. Фото: patriarchia.ru

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — сказал патриарх во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

Кирилл также призвал верующих соблюдать санитарные предписания властей.

Сегодня, 29 марта, митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска. Он огласил молитву о мире в Украине, а затем вознес молитву против коронавирусной инфекции.

РПЦ ранее последовательно выступала против ограничений на посещение храмов, подчеркивая, что они будут оставаться открытыми для прихожан, несмотря на пандемию коронавируса. После указа губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который запретил посещение городских храмов с 28 марта по 5 апреля, в РПЦ публично заявили, что это противоречит Конституции.