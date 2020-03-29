Фотофакт. В Барановичах пьяный водитель разбил пять машин и сбежал с места ДТП

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В ночь на 28 марта на улице Притыцкого в Барановичах неизвестный водитель на микроавтобусе «Фольксваген» протаранил несколько припаркованных авто.

Как сообщает Intex-press, микроавтобус двигался по улице Притыцкого и недалеко от магазина «Алеся» врезался в припаркованные в правой полосе автомобили. В результате оказались повреждены четыре машины — «Опель», «Рено», «Форд» и джип.

По словам очевидцев — парня с девушкой, которые в столь поздний час выгуливали своих питомцев, водитель микроавтобуса после столкновения сразу же скрылся.

На месте происшествия остались логотип «Фольксвагена» и номерной знак автомобиля виновника происшедшего.

Корреспондент Intex-press нашел машину нарушителя по следам на асфальте, поскольку из авто вытекали технические жидкости.

Как удалось выяснить, вскоре водителя «Фольксвагена» задержали сотрудники милиции — как нетрудно догадаться, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Александр Короб / Intex-press
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Тэги: ДТП пять машин Город: Барановичи

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