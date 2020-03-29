Белорусским милиционерам запретили командировки по стране в связи c COVID-19

Министерство внутренних дел Беларуси запретило своим сотрудникам командировки по стране в связи с распространением коронавируса.

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Как пояснила TUT.by официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, делается это «в эпидемиологических целях: для избежания контактов, профилактики и недопущения вирусных заболеваний».

«Выезжать за пределы своего региона сотрудники могут в случае самой экстренной необходимости. И на сегодняшний день никто из наших сотрудников в командировки в иные регионы фактически не выезжает», — рассказала она.

По словам Чемодановой, у нескольких сотрудников МВД в Витебской области подозревают коронавирусную инфекцию, они находятся на обследовании, наличие заболевания у них пока не подтверждено.

Представитель МВД настаивает, что запрет на командировки введен не из-за этих подозрений: «в первую очередь это эпидемиологическая составляющая».