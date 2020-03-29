Белорусским милиционерам запретили командировки по стране в связи c COVID-19
Министерство внутренних дел Беларуси запретило своим сотрудникам командировки по стране в связи с распространением коронавируса.
Как пояснила
«Выезжать за пределы своего региона сотрудники могут в случае самой экстренной необходимости. И на сегодняшний день никто из наших сотрудников в командировки в иные регионы фактически не выезжает», — рассказала она.
По словам Чемодановой, у нескольких сотрудников МВД в Витебской области подозревают коронавирусную инфекцию, они находятся на обследовании, наличие заболевания у них пока не подтверждено.
Представитель МВД настаивает, что запрет на командировки введен не из-за этих подозрений: «в первую очередь это эпидемиологическая составляющая».