Белорусским милиционерам запретили командировки по стране в связи c COVID-19

/ Общество
Просмотров: 592

Министерство внутренних дел Беларуси запретило своим сотрудникам командировки по стране в связи с распространением коронавируса.

Фото: belsat.eu

Как пояснила TUT.by официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, делается это «в эпидемиологических целях: для избежания контактов, профилактики и недопущения вирусных заболеваний».

«Выезжать за пределы своего региона сотрудники могут в случае самой экстренной необходимости. И на сегодняшний день никто из наших сотрудников в командировки в иные регионы фактически не выезжает», — рассказала она.

По словам Чемодановой, у нескольких сотрудников МВД в Витебской области подозревают коронавирусную инфекцию, они находятся на обследовании, наличие заболевания у них пока не подтверждено.

Представитель МВД настаивает, что запрет на командировки введен не из-за этих подозрений: «в первую очередь это эпидемиологическая составляющая».

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 милиция командировка Персона: Ольга Чемоданова

Другие материалы на эту тему:

ВОЗ: миру придется «жить с этим вирусом», пока не будет найдена вакцина

ВОЗ: миру придется «жить с этим вирусом», пока не будет найдена вакцина

Исследование. Из-за коронавируса белорусы поменяли свои привычки

Исследование. Из-за коронавируса белорусы поменяли свои привычки

Антивирус для автомобилистов: как защитить себя и пассажиров

Антивирус для автомобилистов: как защитить себя и пассажиров

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий