В Бельгии кошка подхватила коронавирус от своего хозяина

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В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина. Об этом сообщает dw.com со ссылкой на информагентство dpa.

Фото: pixabay.com

Факт заражения выявили сотрудники факультета ветеринарии Льежского университета. По словам вирусолога Эмманюэля Андре, речь идет «об отдельном случае» — подобное, по всей видимости, может происходить «после тесного контакта между животными и зараженными людьми». При этом «нет оснований считать, что животные могут быть переносчиками, (способствующими развитию. — Ред.) эпидемии в нашем обществе», подчеркнул Андре.

Специалисты бельгийского Федерального агентства по безопасности продовольственной сети (AFSCA) также указывают, что «вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительна».

Ранее СМИ сообщили об инфицировании двух собак от их владельца в Гонконге. В то время как у собак не было зафиксировано никаких симптомов, кошка страдала «от временных затруднений с дыханием и проблем с работой пищеварительного тракта», отмечают ветеринары.

В качестве меры предосторожности AFSCA «настоятельно рекомендовало» соблюдать стандартные правила гигиены при общении с домашними животными: избегать тесного контакта, мыть руки, не позволять животным лизать ваше лицо.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: кошка коронавирус COVID-19 Персона: Эмманюэль Андре Город: Льеж

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