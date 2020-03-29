В чемпионате Беларуси по футболу состоялся второй тур

Четыре команды имеют стопроцентный результат после двух туров чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Матчи второго тура прошли 27—29 марта.

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Результаты второго тура:

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0 (Горбачик, 50);

«Рух» (Брест) — РЦОР-БГУ (Минск) — 0:1 (Мирошников, 43);

«Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1 (Милевский, 18);

«Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1 (Мельников, 32, 48 — Вюллюмссон, 10);

«Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2 (Хващинский, 1, Чаговец, 41, Грибовский, 45 — Шикавка, 77, Бахар, 80);

«Городея» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2 (Диасамидзе, 56, Подстрелов, 89);

«Ислочь» — «Смолевичи» — 1:0 (Янсане, 9);

«Неман» (Гродно) — «Витебск» — 2:0 (Кадимян, 51, Кантария, 58-пенальти).

В турнирной таблице лидируют «Минск», РЦОР-БГУ, «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ» — по 6 очков. Замыкают таблицу минское «Динамо», БАТЭ, «Белшина» и «Городея», проигравшие оба стартовых матча.

Третий тур состоится 3—5 апреля. 5 апреля в столичном дерби сойдутся лидеры — «Минск» и РЦОР-БГУ.