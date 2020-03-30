Умер писатель Юрий Бондарев

В Москве умер знаменитый советский писатель Юрий Бондарев. 15 марта ему исполнилось 96 лет.

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Читатели знают его по романам «Батальоны просят огня», «Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Выбор», «Искушение» и многих другим, а также по повестям «Юность командиров», «Последние залпы»…

Юрий Бондарев — Герой Социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, ордена Отечественной войны I степени, ордена Трудового Красного знамени, ордена Дружбы народов, ордена «Знак Почета». Награжден двумя медалями «За отвагу» и другими.

Он является лауреатом Ленинской премии (1972 год), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1975), Государственной премии СССР (1977, 1983), Государственной премии РФ (2014).