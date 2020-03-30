COVID-19. ВОЗ рассказала, как Беларусь борется с пандемией

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, как Беларусь борется с коронавирусом.

Иллюстрация pixabay.com

«Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие — и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей», — сказала она 29 марта в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.


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Представитель ВОЗ отметила, что в Беларуси «включены все меры предосторожности, в первую очередь для тех, кто работает». «Вы можете тестировать людей и можете изолировать их в больницах. Но главная цель — это, конечно, затормозить развитие вируса. И то, что мы видим, что у вас происходим сейчас, вы справляетесь», — подчеркнула она.

Комментируя отсутствие в Беларуси карантина, Харрис отметила: «Очень важно — сохранить работу экономики насколько это возможно, многие страны понимают сейчас, что это необходимость».

«Конечно, это кризис, кризис в области здравоохранения, но жизнь не должна остановиться. Бизнес, компании — все должны остаться на плаву. Нужно просто откорректировать режим», — добавила представитель ВОЗ.

По ее словам, самый мощный мотор пандемии сейчас — Европа, серьезная эпидемия и в США.


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«Люди в таких ситуациях иногда начинают чувствовать себя беспомощными, но все по-прежнему в наших руках. Единственная вещь, которая может защитить вас от инфекции — это чистые, абсолютно чистые руки», — заявила Маргарет Харрис.

На 27 марта в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 ВОЗ Персона: Маргарет Харрис

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