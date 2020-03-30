Область повышенного атмосферного давления, сформированная на севере, накрыла Беларусь
Сегодня днем погоду на юго-востоке страны будет определять фронтальная система; остальные регионы накроет область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В юго-восточной части ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, местами сильный порывистый (порывы до 14 м/с).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +3..+5°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Могилев +1..+3°C;
- Минск +1..+3°C.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.
Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.