Область повышенного атмосферного давления, сформированная на севере, накрыла Беларусь

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Сегодня днем погоду на юго-востоке страны будет определять фронтальная система; остальные регионы накроет область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В юго-восточной части ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, местами сильный порывистый (порывы до 14 м/с).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +1..+3°C.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности. 

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

 
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Тэги: погода гололедица сильный ветер

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