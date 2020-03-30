Дешевая нефть утянула рубль ко дну

За три недели, прошедшие после обвала мировых цен на нефть и начала закрытия границ из-за эпидемии коронавируса (с 8 по 29 марта), официальный курс доллара в Беларуси вырос на 15% (с 2,2396 до 2,5754 рубля), с начала года — на 22,4%.

Среди стран бывшего СССР за последнюю неделю Беларусь поднялась с пятого на четвертое место по удорожанию американской валюты к национальной после 8 марта, свидетельствует проведенное БелаПАН сравнение котировок центробанков.

В первой тройке оказались Грузия — 18,6% (с 2,7748 до 3,2896 лари), Казахстан — 16,7% (с 382,05 до 445,84 тенге) и Россия — 15,1% (с 67,5175 до 77,7325 рубля). Лидер после первых двух недель Кыргызстан опустился на пятую строчку — 14,8% (с 69,85 до 80,2015 сома).

Далее следуют Украина с ростом курса доллара за три недели на 13,7% (с 24,7413 до 28,1381 гривны), Таджикистан — на 5,4% (с 9,68 до 10,20 сомони), Армения — на 3,9% (с 479,82 до 498,43 драма), Молдова — на 3,6% (с 17,4244 до 18,0446 лея), Латвия, Литва, Эстония — на 3,3% (с 0,8821 до 0,9110 евро) и Узбекистан — на 0,2% (с 9.513,84 до 9.532,74 сума). В Азербайджане и Туркменистане официальные котировки доллара не изменились (1,7 и 3,5 маната соответственно).

По росту курса американской валюты с начала года Беларусь занимает второе место после России (25,6%). Далее — Украина (18,8%), Казахстан (17%), Кыргызстан (15,2%), Грузия (14,7%), Таджикистан (5,3%), Молдова (4,9%), Армения (3,9%), Латвия, Литва, Эстония (по 2,3%) и Узбекистан (0,3%). В Азербайджане и Туркменистане курсы не менялись.

19 марта белорусский Нацбанк 19 марта заявил, что «реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса».

«За последние дни волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. В этих условиях повысился спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь. Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам», — отметил регулятор.