Судэксперты Беларуси внедрят в свою работу взрыво-технологические исследования

В нынешнем году Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) внедрит в свою работу взрыво-технологические исследования и расширит экспертизы ДНК животных для поиска браконьеров.

«Мы в этом году впервые начнем проводить взрыво-технологические экспертизы, это очень востребованное направление. Наши специалисты будут отвечать на комплекс вопросов, связанных с несчастными случаями на производствах. Где-то что-то взорвалось на каком-то предприятии — это будет объект отдельного экспертно-судебного исследования», — рассказал председатель ГКСЭ Андрей Швед 29 марта в интервью в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

Кроме того, будет внедрена экспертиза, связанная с установлением происхождения растительных наркотических средств. «Как правило, крупные партии идут из одного региона, и для правоохранителей очень важно, если есть такая возможность — установить, откуда поступает конкретная партия наркотических средств. Тогда можно отслеживать сам трафик и попытаться выйти на тех, кто первоначально формирует эти партии наркотиков», — отметил Швед.

По его словам, сегодня ГКСЭ оперативно формирует базу запрещенных веществ с помощью информационного мониторинга и контактов с зарубежными партнерами.

«Как только мы узнаем, получаем достоверную информацию, что где-то появилось новое неизвестное нам наркотическое вещество, наши специалисты анализируют его состав, предварительно устанавливают формулу, и оперативно по нашей инициативе это вещество вносится в список запрещенных», — сказал чиновник.

Со времени описания препарата до его внесения в этот список проходит несколько суток, добавил Швед. За шесть лет, прошедших с начала применения данной практики в Беларуси, в список запрещенных внесены 225 новых веществ, в прошлом году — десять, в этом — пока ни одного, сообщил глава госкомитета.

В этом году также планируется расширить исследования ДНК животных. «Речь идет о делах о браконьерстве. Наши специалисты будут устанавливать ДНК еще трех новых видов, в первую очередь, занесенных в Красную книгу или тех, на которые есть определенные ограничения при охоте», — пояснил глава ГКСЭ.